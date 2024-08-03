В Германии предложили заключить альянс с Россией

Премьер-министр Тюрингии, федеральной земли в Германии, Бодо Рамелов призвал страны Европы заключить с Россией «пакт о ненападении и сформировать совместное оборонное сообщество». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонное сообщество, которое сосредоточится на разрешении конфликтов на европейском континенте», - сказал Рамелов (цитата по Welt).

Он уточнил, что «не против союза стран НАТО, но выступает за реорганизацию европейской обороны». «Германии нужна армия для национальной обороны. Поэтому я категорически выступаю за то, чтобы Бундесвер был хорошо оснащен. Но мы должны, наконец, думать о Европе как о целом, и Россия тоже является частью этого», - подчеркнул премьер.