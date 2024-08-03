Как Россия собирается использовать Иран

РФ стремится использовать иранских прокси для конфронтации с Западом и влияния на процесс принятия решений, пишет Американский институт изучения войны (İS W ).

"Кремль планировал передать хуситам в Йемене ракеты и другое военное оборудование, но не передал их после дипломатического давления.

Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для опосредованной конфронтации с Западом и влияния на процесс принятия решений на Западе.

Готовность президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, которые нападают на Израиль и международное судоходство, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости России от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов", - считают эксперты Института изучения войны.