Байден попросил Нетаньяху «перестать нести чушь»

В ходе состоявшихся телефонных переговоров президент США Джо Байден попросил преьмер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «перестать нести чушь», когда речь зашла о перемирии. Об этом сообщает телеканал Channel 12.

«Хватит врать мне и нести чушь. Не принимайте президента США как что-то само собой разумеющееся», - приводит телеканал слова американского лидера.

Отмечается, что причиной подобной резкой реакции стало желание, чтобы премьер Израиля сдержал свое слово в готовности начать переговоры и завершить конфликт в Газе.