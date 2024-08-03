Перехвачены российские истребители

Два немецких истребителя Eurofighter, а также два шведских самолета поднялись в воздух, чтобы установить контакт с российскими пилотами, которые направлялись в сторону страны НАТО — Латвии, сообщил представитель немецких ВВС.

Российские самолеты, по всей видимости, совершали этот полет в связи с учениями российских военных кораблей. По словам представителя ВВС Германии, транспондеры были выключены, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета воздушных судов не был сообщен заранее, как это обычно бывает для полетов в районе Балтийского моря.

После этого немецкие и шведские военные самолеты поднялись в воздух, «чтобы посмотреть, что происходит, что это за самолет», заявил пресс-секретарь ВВС Германии.

Речь идет о двух российских самолетах СУ-30. По словам пресс-секретаря, российские пилоты были «несговорчивы» и не реагировали на сигналы, но и не вели себя «агрессивно». Когда они свернули, миссия истребителей НАТО также была прекращена.

По словам пресс-секретаря, в последнее время почти еженедельно поступают сообщения о том, что российские истребители не выходят на связь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Однако в большинстве случаев их не расследуют, если они не ведут себя агрессивно или быстро возвращаются в воздушное пространство России.