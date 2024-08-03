Американцы прибыли отражать атаку Ирана

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл 3 августа в ближневосточный регион на фоне подготовки США и союзников к возможной атаке Ирана на Израиль, которую Исламская республика может осуществить в качестве ответа на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и одного из командиров военного крыла «Хезболлы». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, глава CENTCOM посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль и попытается мобилизовать международных и региональных союзников для совместного отражения потенциального удара со стороны Ирана.

При этом Иордания должна стать основным пунктом поездки Куриллы, так как она сыграла большую роль в перехвате иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля 13 апреля, согласно источникам.

По данным Axios, американская и израильская стороны не знают, решат ли Иран и шиитское радикальное движение «Хезболла» проводить операцию совместно. Источники сообщили, что нападение ожидается в понедельник.

Министерство обороны США и Центральное командование пока не предоставили комментарии, пишет портал.