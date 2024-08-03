Эрдоган не откроет Instagram

Доступ к Instagram в Турции продолжит оставаться закрытым, «пока в политике соцсети не будет изменений». Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, платформа не соблюдает «определенных правил, законов и норм» (Sözcü).

2 августа Управление информационных технологий и коммуникаций (BTK) Турции заблокировало доступ к соцсети Instagram. Официальная причина неизвестна, но предполагается, что она может быть связана с удалением и ограничениями со стороны Meta (владелец Instagram и Facebook) постов с соболезнованиями в связи со смертью главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании.