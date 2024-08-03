Американская армада движется на Ближний Восток

США направляют на Ближний Восток беспрецедентные силы в составе флагманских кораблей ВМС, включая крейсеры, эсминцы, ПВО и бомбардировщики.

Как сообщают зарубежные СМИ, авианосец USS Theodore Roosevelt вчера вошел в Ормузский пролив напротив Ирана.

Авианосец USS Abraham Lincoln также отправился на Ближний Восток в сопровождении военной армады.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей нового пятого поколения F-22A Raptor. Также США отправили как минимум один стратегический бомбардировщик B-2 на свою базу в Катаре.

12 крейсерам и эсминцам ВМС США с возможностями перехвата баллистических ракет было приказано изменить курс и направиться в сторону Израиля.

В район острова Крит переброшена боевая десантная группа быстрого реагирования ARG во главе с десантным кораблем USS Wasp (LHD 1), на борту которых батальон с 4000 морпехов США. Группа ARG включает в себя эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-35B.

Также США развернули дополнительные системы ПВО по всему региону Ближнего Востока. Все силы переведены в повышенную боеготовность.