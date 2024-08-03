Ватикан возмущен Олимпиадой

Ватикан разочарован «некоторыми сценами» церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, говорится в официальном заявлении Святого престола.

«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», - говорится в заявлении.

Отметим, что во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована пародия на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с участием представителей секс-меньшинств.