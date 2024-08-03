Сегодня азербайджанский боксер Альфонсо Домингес выйдет на полуфинальный бой олимпийского турнира в Париже.

На ринге Arena Paris Nord в весовой категории до 92 кг его соперником будет испанец Энмануэль Рейес Пла. Бой должен начаться в 15:08 по бакинскому времени.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион мира-2021 и победитель Евроигр-2019 Лорен Берто Альфонсо Домингес на пути к полуфиналу победил двух сильных боксеров – 2-кратного олимпийского чемпиона кубинца Хулио Сезара Ля Круз Перазу и чемпиона Азии-2022 казаха Айбека Оралбая.

Его сегодняшний соперник – призер чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр 31-летний Рейес Пла – прошел боксеров из Китая и Бельгии.

В случае победы 29-летний кубинец, представляющий Азербайджан, выйдет в финал и гарантирует себе как минимум серебряную медаль. В бою за золото 9 августа он может встретиться с победителем пары Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) – Давлат Болтаев (Таджикистан). Кстати, решающие поединки будут проходить не на Arena Paris Nord, а будут перенесены на легендарный Roland-Garros – культовую арену мирового тенниса.

Ну а в случае поражения Альфонсо Домингес уже сегодня запишет в актив Азербайджана бронзовую медаль. Напомним, пока у сборной Азербайджана на нынешних Играх две золотые награды, завоеванные дзюдоистами Хидаятом Гейдаровым (73 кг) и Зелимом Коцоевым (100 кг).