Мэр турецкого города пообещал защищать дело главы ХАМАС

Мэр турецкого города Конья Угур Ибрагим Алтай заявил, что в городе «всегда будут защищать дело» покойного лидера ХАМАС Исмаила Хании и увековечат его память.

«Я присутствовал на траурной молитве шахида Исмаила Хании в столице Катара Дохе. Да примет Аллах мученическую смерть его и всех шахидов в Газе.

Наш долг - позаботиться о сохранении его памяти. Я хочу сообщить, что мы всегда будем защищать его дело и будем хранить его имя в Конье благодаря решению, которое мы примем совсем скоро», - сказал Угур Ибрагим Алтай.