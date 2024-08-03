Лидер турок-киприотов отказался встречаться с генсеком ООН

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар не видит оснований для проведения трехсторонней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и лидером греков-киприотов Никосом Христодулидисом по урегулированию кипрской проблемы и считает, что от генсека организации не поступало такого приглашения. Об этом сообщила газета Kibris.

«От генерального секретаря ООН Гутерриша нет никакого приглашения на трехстороннюю встречу. Мы не одобряем ее проведение в нынешних обстоятельствах. Оснований для такой встречи нет», - приводит издание слова президента Турецкой республики Северного Кипра.

«Переговоры не могут начаться до тех пор, пока не будет зарегистрировано наше суверенное равенство и равный международный статус», - отметил он. По мнению лидера турок-киприотов, «намерение греков-киприотов состоит в том, чтобы произвести (благоприятное) впечатление и попытаться оказать давление на турецкую сторону». «Мы не ведемся на эти игры», - подчеркнул он.

По словам Татара, поиск решения проблемы острова на федеративной основе завершился на сорванных переговорах в Кран-Монтане в 2017 году, поэтому турко-кипрская сторона не намерена возобновлять их. «Поскольку факт отсутствия [у сторон] общей точки зрения очевиден, то нет и необходимости в трехсторонней встрече или каком-либо ином формате», - резюмировал он.

Вечером в субботу президент Республики Кипр Никос Христодулидис сообщил, что Гутерриш пригласил лидеров общин Кипра на трехстороннюю встречу по урегулированию на острове, которая запланирована на 13 августа в Нью-Йорке. Президент заявил, что принял это приглашение.