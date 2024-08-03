Предатели уехали из России

Обмен заключенными между Россией и США состоялся "в нашу пользу", как выразился в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что обмен "помог вернуть патриотов и героев, в то время как на Запад, помимо иностранцев, отправились предатели России".

"Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг. Нужно было настаивать на наших целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. Кстати, справедливости ради отмечу, что и "западные друзья" проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам. Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей.

"Но хочу сказать о другом. Давайте оценим "качественный состав" обмена. Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни, во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира. Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин.

Кого взамен отдала наша страна, кто эти люди? Часть из них – иностранцы, которые совершили уголовное преступление, причем некоторые из них были осуждены за шпионаж. С последними все понятно - это та же самая работа, но, наоборот, в интересах своих стран. А вот вторая часть – это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Неважно, идет ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо – они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова.

Они – экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они – сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России. Ну что ж… Пусть и дальше захлебываются лаем, мечтая о разрыве на части тела нашей страны и подчинении ее окровавленных кусков власти их Великого Мастера. Но при этом, как я уже написал, пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!" - написал Медведев (орфография сохранена).