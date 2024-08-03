Летят головы и командиров «Хезболлы»

Источники в шиитской общине Ливана сообщают о волне арестов среди членов "Хезболлы" по подозрению в передаче Израилю информации, которая привела к ликвидации Фуада Шукра - военного советника генсека "Хезболлы" и одного из ключевых ее командиров. Об этом пишет сайт израильского "12-го канала".

Отмечается, что аресты внутри "Хезбаллы" затрагивают очень высокопоставленных членов организации, в том числе сотрудника аппарата безопасности, который был среди ответственных за сохранение тайны перемещений Шукра.

Расследование не ограничивается только убийством Шукра, а также касается обстоятельств убийства в Бейруте в январе еще одного лидера ХАМАС Салеха аль-Арури.

Похожая ситуация наблюдается и в Иране: The New York Times накануне сообщила, что в стране арестовали более 20 человек после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Среди них разведчики, военные чиновники и сотрудники гостевого дома, где он остановился.

При этом и ХАМАС, и иранские власти настаивают, что смерть Хании произошла не в результате заложенного в комнате взрывного устройства, а ракетного удара (это снижает меру ответственности).