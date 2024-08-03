Германия защитится от России Путина американскими ракетами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту соглашения с США о размещении американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, ссылаясь на угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

«Проводить внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — написала Бербок в статье для немецкого еженедельника Bild am Sonntag.

«Сейчас нас защищает то, что мы инвестируем в собственную безопасность и силу — в ЕС, в НАТО и в Германию», — добавила она.

В июле в кулуарах саммита НАТО США и Германия договорились о размещении на немецкой территории дальнобойных систем вооружений на ротационной основе с 2026 года.

В рамках соглашения впервые с конца 1990-х годов в Германию вернутся американские крылатые ракеты большой дальности, в том числе SM-6, Tomahawk.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в Берлине. Несколько партий раскритиковали план и призвали передать его в Бундестаг для обсуждения.