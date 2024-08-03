Иранцы признают: Тегеран кишит израильскими шпионами

Член Комиссии по безопасности парламента Ирана Абульфазл Зухревенд, комментируя убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, заявил о наличии сетей, с которыми сотрудничает и на которые имеет влияние Израиль в Иране. Зухревенд не исключил, что убийство Хании могли осуществить израильские агенты.

«В Иране существуют крупные сети, с которыми сотрудничают израильтяне и которые представляют себя как часть сети «Моссад». Иран большая страна, есть центры зла, с которыми сотрудничают израильтяне», - сказал он.

Депутат также раскритиковал меры по охране Хании, отметив, что его можно было уберечь от гибели.