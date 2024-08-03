Мужчина совершил два нападения с ножом в центре города Холон в Израиле этим утром, в результате чего погибли два человека, а еще двое получили ранения, сообщает израильская газета The Times of Israel.

Уточняется, что полицейские, обезвреживая преступника, тяжело ранили его и в больнице вскоре констатировали смерть. По данным силовиков, на которых ссылается издание, это 34-летний Амар Одеха из города Сальфит на Западном берегу реки Иордан, у которого не было разрешения на въезд в Израиль.

Ранее он не привлекался к ответственности за преступления, связанные с безопасностью, добавляет СМИ.

Одна из раненых — 66-летняя женщина — скончалась на месте, еще троих людей — мужчин в возрасте 70, 68 и 26 лет — доставили в больницу в критическом, тяжелом и состоянии средней степени тяжести соответственно.

В публикации говорится, что тяжелораненый поступил в медучреждение уже без признаков жизни.

«Сегодня утром в Холоне был совершен кровавый теракт. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Моя похвала полицейским, которые настигли и ликвидировали террориста. Мы сведем счеты со всеми, кто с ним сотрудничал», - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее.