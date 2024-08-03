После F-16: Украина может получить новое вооружение

Украинский военный эксперт Константин Сивков считает, что вскоре Киев может добиться передачи ему Западом еще одного вида вооружения. Речь о фрегатах Oliver Hazard Perry.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry являются носителями управляемого ракетного оружия. Эти корабли в большом количестве производились для нужд ВМС США в 1975—1989 годах.

Обещание о поставках этих фрегатов НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее уже давало, но политик прежде всего был сконцентрирован на том, чтобы получить от Запада истребители F-16.

Как сообщает The Economist, первые десять из 79 F-16 прибыли в Украину в последний день июля. По данным издания, до конца года Киев должен получить 20 истребителей американского производства. Остальные будут поступать партиями в течение 2025 года.