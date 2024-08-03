Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 15:16

Нас окружают мифы. Одним из которых является то, что Иран приобрел «абсолютное оружие», которое с успехом и применяет против своих противников – прокси-формирования, готовые выполнить любой его приказ. «Аш-Шааби» в Ираке, шиитские батальоны из афганских и пакистанских шиитов в Сирии - «Фатимиюн» и «Зейнабиюн», «Хезболла», хуситы «Ансар Аллах» в Йемене, ХАМАС, «Исламский джихад» и еще десяток менее известных организаций, одно перечисление которых и географический охват создает впечатление всесокрушающей мощи, совсем как тема фашистского нашествия в Симфонии №7 гениального российского композитора Дмитрия Шостаковича. И, кажется, нет сил противостоять этому.

Ситуацию подогревают журналисты, которые в погоне за кликабельными заголовками склонны к прямолинейным и безапелляционным выводам о том, что Тегеран полностью контролирует свое прокси-войско, и якобы обходится это иранцам в сущие копейки. Что, конечно, является откровенным преувеличением, весьма далеким от истинного положения дел. Прежде всего потому, что руководят этим процессом что с одной, что с другой стороны живые люди. Со своими амбициями, претензиями и со своим видением дальнейших перспектив, которые со временем непременно меняются. И далеко не всегда совпадают с тем, что хочет Иран. В качестве самого простого примера – чего хотят иракские «Аш-Шааби»? Самое большое их желание – это быть зачисленными в состав регулярной иракской армии, встать, так сказать, на государственное довольствие и при этом сохранить за собой часть полукриминального бизнеса, который им удалось создать за эти годы. Собственно, их антиамериканская активность и сводится к этому – признайте нас стороной процесса переговоров и заключите с нами соглашение, дайте нам денежное и вещевое довольствие.

И случись такое – в Тегеране очень быстро обнаружат, что их готовность выполнять его приказы куда-то незаметно испарилась, а их лидеры теперь проводят вполне себе самостоятельную политику, откровенно игнорируя пожелания иранцев. Тем более, что акции Тегерана в Ираке сейчас серьезно упали в силу того, что иракцы видят разницу между иранскими обещаниями и повседневными реалиями. Не проще складываются отношения Тегерана с йеменскими хуситами. Поначалу и у йеменцев, и у иранцев не было сомнений в том, что дружба их вечна и безгранична. В аккурат до тех пор, пока Тегеран отправлял туда оружие, которое вместо того, чтобы стрелять против противников Ирана, регулярно появлялось на нелегальном рынке. И пока хуситы являлись достаточно маргинальным движением в Йемене. Сейчас у хуситов ситуация изменилась. Они приобрели определенный вес на международной арене, торгуются с мировыми игроками за цены на обеспечение безопасности морских торговых путей, выпускают собственные деньги. И Тегеран, как они считают, им не особо и нужен. А уж тем более хуситы демонстрируют откровенное нежелание выполнять его распоряжения. Большую часть того, что им нужно было от иранцев, хуситы получили. И теперь давай, Тегеран, до свидания, мы теперь самодостаточны, хочешь от нас чего-то большего – плати.