Спортсменки, провалившие гендерный тест, в полуфинале олимпийского турнира по боксу

Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая провалила гендерный тест перед началом чемпионата мира по боксу в 2023 году, после чего ее не допустили к участию в турнире, победила в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин и вышла в полуфинал.

Ее соперницей была представительница Болгарии Светлана Станева, которая не смогла набрать в поединке с Линь ни одного очка. Их поединок проходил в весовой категории до 57 кг.

Вчера, 3 августа, стало известно, что представительница Алжира Иман Хелиф, которая также не была допущена к участию в чемпионате мира по боксу в 2023 году из-за проваленного гендерного теста, тоже прошла в полуфинал. В рамках 1/4 финала в весовой категории до 66 кг Хелиф победила представительницу Венгрии Анну Хамори.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила алжирку Иман Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY хромосомы. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) в 2024 году допустил их к женским соревнованиям, заявив, что «спортсменки стали жертвами произвольных решений IBA».