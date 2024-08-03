Суд опять взялся за Трампа

В США возобновятся слушания по делу о попытке экс-президента Дональда Трампа отменить его поражение на выборах 2020-го, новое заседание суда назначено на 16 августа, передает Reuters со ссылкой на судебный документ.

Рассмотрение дела было приостановлено почти на восемь месяцев (с декабря прошлого года) в связи с изучением вопроса, имеет ли Трамп право на иммунитет от уголовного преследования как глава государства.

Предполагается, что суд на новом слушании рассмотрит вопрос, какие из обвинений в адрес Трампа могут быть предметом дальнейшего судебного процесса, а какие связаны с его официальными действиями и, следовательно, согласно июльскому решению Верховного суда должны быть отклонены.

Чуть более месяца назад Верховный суд США постановил, что «бывший президент имеет определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности». Таким образом, было пересмотрено февральское решение федерального апелляционного суда, согласно которому «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом» и потому не имеет иммунитета, который был бы ему положен как занимавшему президентский пост.