Израиль уничтожает туннели ХАМАС

Израильские военные обнаружили и уничтожили десятки подземных ходов в районе так называемого Филадельфийского коридора - зоны на границе сектора Газа с Египтом, сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Среди подобных сооружений в начале прошлой недели там был обнаружен туннель с проходом высотой в 3 м. "В этот момент войска продолжают исследовать и нейтрализовать подземный туннельный путь, а также другие масштабные подземные пути, которые были обнаружены", - заявили в пресс-службе.

В армии подчеркнули, что военные планируют "полностью уничтожить всю подземную инфраструктуру в Филадельфийском коридоре и будут решительно противодействовать ее созданию в будущем".