Погиб один из лидеров хуситов
Йеменские источники сообщают о смерти одного из командиров хуситов «в миссии за пределами Йемена».
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Йеменские источники сообщают о смерти одного из командиров хуситов «в миссии за пределами Йемена».
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