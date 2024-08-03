Сотни тысяч украинцев скрываются от мобилизации

Около 800 тыс. мужчин в Украине ушли в тень, чтобы скрыться от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха в интервью, опубликованном 4 августа газетой Financial Times.

Политик рассказал, что они сменили место проживания и устроились в компании, где зарплату выдают наличными. В ответ на это сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) ходят по предприятиям, чтобы найти мужчин, которые числятся в штате и присутствуют на рабочем месте. «Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов для продолжения работы», - сказал Наталуха.

Он назвал систему призыва на Украине несправедливой из-за коррупционной составляющей. По разным данным, украинские мужчины в год тратят от 700 млн до 2 млрд гривен в год на взятки, чтобы не попасть в армию.