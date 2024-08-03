Трамп вновь оскорбляет Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис не может конкурировать с лидерами других стран, потому что «уровень ее IQ очень низкий».

«Камала Харрис - это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран. У США нет шансов на величие снова с такими людьми у власти. Она, как и Джо Байден, не может связать двух предложений», - написал Трамп в соцсети Truth Social.