США пообещали Израилю крепкое плечо

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о беседе со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, отметив, что пообещал своему коллеге дополнительные меры для поддержки обороны Израиля.

«Я говорил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом об угрозах, исходящих от Ирана, ливанской «Хезболлы» и других террористических группировок, поддерживаемых Ираном. Проинформировал министра о том, что мы принимаем дополнительные меры для поддержки обороны Израиля, включая многочисленные предстоящие силовые операции.

Я также подчеркнул, что дальнейшая эскалация не является неизбежной, и все стороны выиграют от деэскалации, включая завершение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», - сообщил Остин.