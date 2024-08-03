Альфонсо уже вошел в историю азербайджанского бокса, но может стать золотым героем «Я приехал в Париж за победой!»
После победы над испанцем Энмануэлем Рейесом Пла и выхода в финал олимпийского турнира азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (92 кг) поделился своими впечатлениями с журналистами, передает корреспондент haqqin.az с Arena Paris Nord.
«Это был напряженный бой. Все знают, что я люблю боксировать вторым номером. Жду, чтобы соперник шел на меня, и наношу удары. Это моя манера. Сегодня я так же работал и победил. Я приехал в Париж за золотом. Уже вышел в финал», - рассказал боксер.
В финале Альфонсо Домингес будет боксировать с победителем пары Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) – Давлат Болтаев (Таджикистан). Этот полуфинал состоится сегодня вечером.
«С кем бы я хотел встретиться в финале? Ни с кем! Хотелось бы, чтобы никто из них не вышел на финал (смеется). Соперник пока неизвестен, но он будет сильным. Я ни с узбеком, ни с таджиком до сих пор не боксировал. Весовая категория до 92 кг для меня новая. Мой родной вес – до 86 кг. В 92 кг я перешел, так как это олимпийский вес», - поделился Альфонсо.
Альфонсо стал первым азербайджанским боксером, дважды завоевавшим медаль на Олимпиадах. Но у него есть прекрасный шанс стать настоящим героем, ведь Азербайджан никогда не брал золото в боксе!
«Кто бы ни был моим соперником, сделаю все, чтобы победить в финале, - сообщил спортсмен. - Я стал первым азербайджанским боксером, который становится 2-кратным призером Олимпийских игр. Однако, конечно же, хочется войти в историю и как первый, кто принес золото Азербайджану в боксе. И еще я знаю, что Азербайджан никогда не завоевывал на Олимпиадах три золотые награды. Это тоже добавляет ответственности».