«Это был напряженный бой. Все знают, что я люблю боксировать вторым номером. Жду, чтобы соперник шел на меня, и наношу удары. Это моя манера. Сегодня я так же работал и победил. Я приехал в Париж за золотом. Уже вышел в финал», - рассказал боксер.

В финале Альфонсо Домингес будет боксировать с победителем пары Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) – Давлат Болтаев (Таджикистан). Этот полуфинал состоится сегодня вечером.

«С кем бы я хотел встретиться в финале? Ни с кем! Хотелось бы, чтобы никто из них не вышел на финал (смеется). Соперник пока неизвестен, но он будет сильным. Я ни с узбеком, ни с таджиком до сих пор не боксировал. Весовая категория до 92 кг для меня новая. Мой родной вес – до 86 кг. В 92 кг я перешел, так как это олимпийский вес», - поделился Альфонсо.