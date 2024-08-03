Американцы тайно прибыли в Иран

Американские чиновники якобы тайно отправились в Иран, чтобы предупредить о недопустимости эскалации, утверждает кувейтская газета Al-Jarida.

По данным издания, в четверг делегация США тайно вылетела из Турции на частном самолете и отправилась в Иран. Самолет приземлился в городе Каран недалеко от Тегерана, где состоялась двухчасовая встреча с представителями иранской разведки и внешнеполитического ведомства.

Во время встречи американская сторона заявила: «Нетаньяху хочет большой региональной войны. Он хочет уничтожить Иран. Не поддавайтесь на уловки».

Также было заявлено, что США не знали о покушении на Исмаила Ханию и что Байден не хочет воевать с Ираном.

«Если вы нападете на Израиль, мы будем его защищать. Но мы не хотим большой войны», - заявили они.