Азербайджанская радость на Arena Paris Nord Фарид Гаибов, Сахиль Бабаев и другие; фото
Победа азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса (92 кг) в полуфинале олимпийского турнира в Париже и выход в финал вызвали бурную радость на азербайджанской трибуне Arena Paris Nord.
За боем Альфонсо против испанца Энмануэля Рейеса Пла воочию наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации бокса Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие представители спортивной общественности страны.
После боя министры поздравили Альфонсо Домингеса и главного тренера сборной Азербайджана Педро Роке.