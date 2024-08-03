Азербайджанская радость на Arena Paris Nord Фарид Гаибов, Сахиль Бабаев и другие; фото

Отдел спорта

Победа азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса (92 кг) в полуфинале олимпийского турнира в Париже и выход в финал вызвали бурную радость на азербайджанской трибуне Arena Paris Nord.

За боем Альфонсо против испанца Энмануэля Рейеса Пла воочию наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации бокса Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие представители спортивной общественности страны.

После боя министры поздравили Альфонсо Домингеса и главного тренера сборной Азербайджана Педро Роке.