Германия хочет усилить границу с Венгрией из-за россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призывает к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

"Так же, как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", – отметил он.

В свою очередь глава МВД Германии Нэнси Фезер в этом контексте сказала, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины.

"Поэтому все партнеры ЕС должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазеек", – подчеркнула она.