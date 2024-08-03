Очередная неудача Руслана Лунева на Олимпиадах

Сегодня в стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров он в квалификации занял 18-е место, набрав 580 очков. В финальную восьмерку Лунев в очередной раз не попал.

Ранее в Париже Руслан выступал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Там он занял 24-е место.

Для Лунева это уже третья Олимпиада. В Рио-2016 и Токио-2020 он также выступал в двух видах, но ни разу не прошел в финал.