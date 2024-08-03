Зеленский лично продемонстрировал F-16 ВИДЕО
Украина получила первые американские истребители F-16, их продемонстрировал лично президент страны Владимир Зеленский.
Глава государства подтвердил, что страны-партнеры передали украинской армии истребители F-16. Официально о получении самолетов стало известно в символическую дату 4 августа - в День Воздушных сил ВСУ.
«Я благодарю всех партнеров, которые помогают нам и первым державам, которые согласились принять наш запрос о передаче самолетов. Это Дания, Нидерланды и Соединенные Штаты», — заявил Зеленский.
August 4, 2024