Зеленский уговорит НАТО сбивать российские ракеты

Украина намерена согласовать с Организацией Североатлантического договора (НАТО) создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в общении с журналистами.

«Мы должны прорабатывать еще технические возможности, и чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые направляются (Россией). Да, они бьют по Украине, но они бьют в направлении наших соседей-партнеров. Безусловно, прежде всего стран Альянса», - сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что такое решение наверняка для партнеров будет сложным.

Зеленский анонсировал помощь НАТО в сбитии российских ракет.

«Они всегда боятся вероятной эскалации. Мы боремся с этим. Будем работать над этим», - отметил Зеленский.

При этом, как сказал президент, он считает неплохим вариантом для рассмотрения этого вопроса созыв заседания Совета Украина - НАТО.