Таксист ограбил президента федерации

"Он приехал в Марсель, чтобы поболеть за швейцарскую команду, но подвергся вооруженному ограблению. Вечером он вызвал такси, чтобы добраться до арендованной им квартиры в 8-м округе. Водитель, подвозивший Ландольта, высадил его у нужного дома, но затем достал дубинку и отобрал у пассажира наличные", - уточняет портал.

Отмечается, что швейцарец вырвался из рук нападавшего, а затем обратился в полицейский участок и подал жалобу.

Таксиста задержали на следующее утро, и он предстал перед судом, говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного им Ландольту, не уточняется.