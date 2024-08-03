Кто встал во главе нахчыванской армии?

На вчерашнем заседании коллегии Министерства обороны, посвященной итогам первого полугодия, генерал Сеидов впервые выступил в своем новом статусе, о чем сообщили в Минобороны.

Подтвердилась распространенная несколько недель назад информация об освобождении с должности командующего Отдельной общевойсковой армией Нахчывана генерал-полковника Керема Мустафаева. Новый командующий - генерал спецподразделения, герой Отечественной войны Кенан Сеидов.

Следует отметить, что, несмотря на появившиеся сообщения об освобождении Мустафаева с должности, некоторые источники утверждали, что он все еще исполняет свои обязанности. Приказ о смене командующего Отдельной общевойсковой армией не был опубликован в официальных СМИ, однако из информации о совещании, проведенном в Министерстве обороны, видно, что одной из крупнейших армейских группировок Азербайджана теперь командует генерал Сеидов.

Отдельная общевойсковая армия НАР была создана в декабре 2013 года на базе 5-го армейского корпуса азербайджанской армии, дислоцированного в Нахчыване. С тех пор Отдельная общевойсковая армия получила на вооружение современные виды оружия и боевой техники, включая авиационные средства.

Генерал Керем Мустафаев, командовавший 5-м армейским корпусом, с 2014 года получил статус командующего Отдельной общевойсковой армией НАР. Его преемник, генерал Сеидов имеет славный послужной список и многие годы служил в рядах спецназа.

51-летний генерал родом из поселка Бехрамтепе Имишлинского района, во время 44-дневной войны был первым заместителем командующего – начальником штаба Сил специального назначения. 27 сентября 2020 года подразделения под его командованием прорвали основную линию обороны противника на южном направлении фронта.

Сеидов воевал в ходе войны в направлениях Джебраила, Физули, Гадрута и Шуши, был одним из руководителей операции по освобождению Шуши.