Российские войска вошли в Торецк Донецкой области Украины и установили огневой контроль над населенным пунктом Нелиповка, как сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов.

По его словам, ситуация в городе ухудшается, и он охарактеризовал её как «очень печальную», упомянув также критическое положение в Нью-Йорке (небольшой населенный пункт в Донецкой области Украины).

В конце июня 2024 года российские войска начали массированное наступление в Торецкой агломерации, в результате которого им уже удалось захватить Пивденное, часть поселка Нью-Йорк, а в последние дни - полностью занять Зализное.

Стратегической задачей российской армии является захват крупных городов Донбасса, в первую очередь Торецка и Константиновки, а в дальнейшем Краматорска и Славянска, путь на который открывает наступление на Часов Яр.