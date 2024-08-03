У шпионов Дульцевых отобрали детей

Словенские СМИ по следам обмена заключенными между Россией и Западом удивляются тому, как пара агентов Службы внешней разведки сумела долгие годы прожить в стране под видом аргентинских иммигрантов и не вызвать ни малейших подозрений местных жителей.

Как говорится в материале, в 2012 году в Аргентину из Уругвая приезжает Людвиг Гиш, якобы родившийся в Намибии. По документам он сын граждан Аргентины Франца Гиша и Хельги Татшке и на этом основании запросил гражданство страны. В том же году в Буэнос-Айрес прилетела гражданка Мексики Мария Роза Майер-Муньос, которая якобы родилась в Греции в семье австрийца Йозефа Майера и мексиканки Канделарии Муньос. В 2015 году пара сыграла свадьбу в Буэнос-Айресе, свидетелей которой впоследствии аргентинские власти так и не смогли найти.

У пары родились сын и дочь, и в 2017 году семья иммигрирует в Словению под предлогом «разгула криминала в Латинской Америке». В действительности же агентов интересовало Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетики (ACER) - орган Европейского союза, базирующийся в словенской столице Любляне.

В Словении Людвиг Гиш открыл предприятие по кибербезопасности, а Мария Роза – художественную галерею. Пара вела себя тихо и мирно, их дети посещали международную англоязычную школу, общались друг с другом по-испански и даже не догадывались о своем настоящим происхождении.

Но бывшая республика Югославии не была конечным пунктом назначения Анны и Артема Дульцевых (настоящие имена агентов) - им предстояло выполнить ряд поручений в центре Европы. Но в декабре 2022 года словенские спецслужбы получили наводку на «аргентинцев», предоставленную неким «агентством из дружественной страны».

После этого в их доме произвели обыск. Полиция, в частности, обнаружила крупную сумму наличных в евро, cпрятанных в потайном отсеке холодильника и программное обеспечение на компьютерах, взломать которое словенские спецслужбы не смогли даже при помощи американцев.

Семейная пара была арестована, детей определили в приемную словенскую семью. Вплоть до 31 июля 2024 года Дульцевы находились в заключении, по законам Словении им грозило до восьми лет строгого режима по обвинению в шпионаже. Не случись обмена, своих детей они не увидели бы больше никогда.