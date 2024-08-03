Иран готовится к нападению. Израиль не боится

Иран отверг усилия США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, несмотря на уговоры, иранские лидеры пообещали принять ответные меры. В субботу Иран заявил арабским дипломатам, что ему «безразлично», спровоцирует ли ответ войну, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

США попросили европейские и другие дружественные правительства передать Ирану сигнал не идти на эскалацию, предупредив, что любой значительный удар вызовет ответ.

На фоне этой информации министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил, что тот, кто посмеет атаковать еврейское государство, получит ответ.

«Уровень нашей (Израиля) готовности к обороне высок как на земле, так и в воздухе. Мы готовы и к быстрому ответу, и к быстрому (переходу к) нападению. Если кто посмеет напасть на нас, он заплатит высокую цену», - заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба военного ведомства.

Галант отметил, что «сегодня (4 августа) рассмотрел развертывание сил Армии обороны Израиля и их готовность к оборонительным и наступательным действиям». В пресс-службе указали, что Галант в этот день также посещал «технологическую бригаду «Хатал» сухопутных войск, которой поручено обеспечивать войска на поле боя соответствующими технологическими средствами».