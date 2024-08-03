Хания умер, а ХАМАС продолжается

Лидеры ХАМАС договорились о назначении экс-председателя Политбюро организации Халеда Машаля временным преемником погибшего главы Политбюро Исмаила Хании «до проведения новых выборов». Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее сегодня сообщалось, что ХАМАС провел в Катаре консультации по выбору преемника Хании. Лидер организации в секторе Газа Яхъя Синвар выступил против кандидатуры Машаля.

Машаль проживает в Катаре. С 1996 по 2017 годы занимал должность главы Политбюро организации. В 2021 г. он был избран главой ХАМАС за рубежом.