Что-то страшное ожидается в Ливане
Россия, США и Великобритания призвали своих граждан срочно покинуть Ливан из-за угрозы обострения конфликта в регионе.
Ранее американские СМИ сообщали, что Иран совместно с ливанскими боевиками «Хезболлы» 5 августа нанесут массированный удар по Израилю в ответ на гибель главы Политбюро ХАМАС.
Как заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер, США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!