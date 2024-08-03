И Нетаньяху уходит в бункер

Служба безопасности Израиля Шин Бет (входит в общую службу безопасности - ШАБАК) подготовила подземный бункер в Иерусалиме, где руководство страны может оставаться на длительный период во время войны, пишут израильские СМИ.

Согласно имеющейся информации, бункер может выдерживать попадания различных видов поражающих снарядов, имеет возможности управления и контроля и связан со штаб-квартирой Минобороны в Тель-Авиве.