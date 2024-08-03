Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 21:17

Азербайджан и ОАЭ продвинулись в корректировании позиций Соглашения о всестороннем экономическом партнерстве - таков один из итогов IX заседания Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ. Хотя Баку поддерживает тесные связи и осуществляет ряд значимых проектов с другими монархиями Персидского залива (в частности, компания ACWA Power из Саудовской Аравии развивает проекты станций возобновляемой генерации, а Катар заинтересован в расширении потока туристов в Азербайджан), отношения между Баку и столицей ОАЭ (Абу-Даби) имеют особое значение.

Не будет особым преувеличением утверждать, что, несмотря на разницу в традициях и категориях «стратегической культуры», долгосрочный проект развития связей с Объединенными Арабскими Эмиратами стал для Азербайджана своего рода модельным образцом, ориентируясь на который правительство Алиева ищет рецепты трансформации национальной экономики. Чтобы понять, чем примечателен современный проект развития ОАЭ как небольшого государства в Персидском заливе, обратим внимание читателей haqqin.az на несколько позиций. Преодоление «нефтегазовой ловушки» Экономика ОАЭ – это один из редких положительных примеров постепенного замещения доли нефтяной составляющей в общей структуре ВВП страны. За прошедшие 40 лет ОАЭ удалось значительно диверсифицировать источники доходов и роста. В 1980 году нефтегазовые доходы эмиратов обеспечивали более половины (55,2 процента) ВВП страны. Но уже к началу 2000 года этот показатель снизился до 28,7 процента, а на конец 2021 года составил 24,5 процента. Ставка была сделана на развитие нефтехимии, металлургии и легкого авиастроения, а до 2030 года в ОАЭ планируется увеличить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более чем в два раза. Что увеличит долю НИОКР в ВВП к 2031 году до двух по сравнению с нынешними 1,3 процента. Найти аналогичный пример столь успешного и последовательного «постуглеродного» перехода с сохранением государственных расходов и высоким уровнем жизни граждан очень непросто.

Проект «второго Лондона» За последние годы Дубай превратился в новый глобальный инвестиционный центр. После февраля 2022 года серьезный импульс этой сфере придали российские инвесторы, совершившие релокацию в ОАЭ из Лондона и других европейских юрисдикций. Но гораздо раньше, уже в конце 2000-2010-х годов, Объединенные Арабские Эмираты стали точкой притяжения для иностранных инвесторов, планировавших получать высокий доход от аренды недвижимости. Дело в том, что сектор строительства в ОАЭ ввел в эксплуатацию множество офисных комплексов и резиденций, гармонично сочетающих курортную специфику (роскошные апартаменты на искусственных островах и пляжах в окружении первоклассных ресторанов) и инфраструктуру для бизнеса - офисные небоскребы на побережье залива, современные склады и производственные площадки. Именно дубайский строительный бум стал катализатором роста национальной индустрии туризма, доля которой составила в 2019 году примерно 180,4 миллиарда дирхамов, или 11,6 процента ВВП ОАЭ. Ожидается, что по итогам 2024 года эта цифра вырастет до 236 миллиардов, что эквивалентно 12 процентам ВВП страны – один из лучших в мире показателей в данной сфере. Похожий путь прокладывает для себя и Баку, сочетая туристические приморские зоны и пляжный сервис пригородов со столичными функциями крупнейшего мегаполиса на Южном Кавказе. Кстати, по итогам первых шести месяцев 2024 года в аэропорт Баку были зарегистрированы 215.537 пассажиров из ОАЭ (+ 47,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Больше туристов прибыло только из России и Турции.

Феномен Dubai Port World В целом лидерские позиции ОАЭ, ставших флагманом международной логистики, можно рассматривать как закономерный результат развития в современном мире исторических традиций арабской торговли. И тем не менее уровень, достигнутый ОАЭ в логистическом и морском контейнером бизнесе, поражает воображение. Сегодня Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов, который формирует около 6,7 процента мирового рынка контейнерной логистики. Интересная деталь: DP World Dubai, в отличие от большинства международных компаний аналогичного уровня, не ушел с российского рынка. Летом 2023 года в ходе Петербургского форума корпорация Росатом, отвечающая за Северный морской путь, и российская «дочка» DP World - DP World Russia FSE заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

У ОАЭ есть интересы и на Каспии. В январе 2024 года казахстанский «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Port заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее проекты по реализации развития береговой инфраструктуры на Каспийском и Черном морях. В рамках этого документа Казахстан и ОАЭ планируют создать торговый флот для поддержки добывающих платформ в Каспийском море (имеются в виду различного типа суда с мелкой осадкой), а также танкерного флота с учетом расширения транскаспийской перевалки казахстанской нефти (Актау - Алят). Таким образом, опыт и ресурсы DP World помогут азербайджанским компаниям, и прежде всего ADY Container, расширить грузопотоки и эффективно управлять их движением «от моря до моря». Ну а теперь - непосредственно о повестке двустороннего взаимодействия Азербайджана и ОАЭ. Декарбонизация, как рычаг нового развития Нынешнее заседание межправительственной комиссии проработало проекты, обсуждавшиеся в ходе визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна в Баку. Напомним, что в январе этого года президент ОАЭ провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, результатом которых стало подписание масштабного пакета соглашений, направленного на укрепление стратегического сотрудничества в векторе декарбонизации - тема, о которой неоднократно писал haqqin.az. Соглашения охватывают проекты по строительству компанией Masdar станций возобновляемой энергогенерации - двух солнечных в Биласуваре (445 МВт) и Нефтечале (315 МВт) и одной ветряной в Карадаге мощностью 240 МВт. Напомним, что помимо этих проектов Masdar строит Карадагскую солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт.

Реализация проектов трех станций совокупной мощностью 1 ГВт позволит ежегодно экономить около 2,3 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что предотвратит ежегодный выброс в атмосферу около миллиона тонн эмиссии углекислого газа. В результате эти проекты позволили ОАЭ выйти в лидеры по прямым инвестициям (ПИИ) в Азербайджан. По итогам первого квартала 2024 года компании ОАЭ вложили в азербайджанскую экономику 190,6 миллиона долларов, что на 136,3 миллиона превышает аналогичный период прошлого года. Кстати, второе место по ПИИ в первом квартале 2024 года заняла Россия, вложившая в азербайджанские проекты 55,5 миллиона долларов. Изменение географии основных инвесторов в экономику Азербайджана убедительно доказывают реальные изменения геоэкономических характеристик южнокавказской страны. Как известно, процесс декарбонизации включает в себя также постепенную трансформацию и оптимизацию нефтяного сектора. И в этой связи обращает на себя внимание достигнутое в этом году соглашение между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), по которому государственной компании SOCAR переданы три процента долевого участия в эмиратских месторождениях SARB и Umm Lulu. Данное соглашение стало очередным этапом в развитии стратегического партнерства между SOCAR и ADNOC. Напомним, что ровно год назад, 4 августа, ADNOC стала акционером проекта разработки газоконденсатного месторождения «Апшерон» на Каспии, купив по 15 процентов акций у SOCAR и у французской TotalEnergies. Обращает на себя внимание тот факт, что инвестиции ADNOC в азербайджанский проект стали первым опытом этой компании за пределами ОАЭ. Данное обстоятельство подчеркивает стратегический характер сближения Баку и Абу-Даби.