Освобожденный Илья Яшин обратился к украинцам

Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный в ходе недавнего обмена заключенными, призвал к началу мирных переговоров между Украиной и Россией и к остановке боевых действий по линии фронта. Об этом Яшин заявил журналистам российских оппозиционных СМИ.

По его мнению, Киев от захваченных Россией территорий официально не откажется, но переговоры и перемирие лучше, чем война. Он считает, что сейчас положение на фронте зашло в тупик и ситуация "не имеет военного решения ни для одной из сторон".

Яшин заявил, что понимает аргумент украинцев, которые говорят, что перемирие и пауза даст возможность Путину подготовиться к новой войне, но говорит, что эта же пауза позволит подготовиться к войне и Украине.

"Но главное, что переговоры подразумевают прекращение кровопролития. И главное, о чем сейчас нужно говорить, – это о прекращении кровопролития", – резюмировал Яшин.