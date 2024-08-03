Нетаньяху отложил Саудовскую Аравию на дальнюю полку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не продолжать переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией до окончания выборов в США, пишут израильские СМИ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия готова нормализовать отношения с Израилем в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. «Мне позвонили саудиты - они хотят полностью признать Израиль», - рассказал Байден.

Публично Эр-Рияд настаивает, что нормализация отношений возможно при наличии соглашения о государстве для палестинцев. Нетаньяху категорически отвергает это условие.