Авигдор Либерман: «Израиль полностью играет на руку Ирана»

Израиль втянулся в войну на истощение с союзниками и прокси Ирана, а Тегеран тем временем «готовит себе ядерный щит», заявил лидер партии «Наш дом Израиль», экс-министр обороны и экс-министр финансов, депутат Кнессета Авигдор Либерман в интервью журналистам.

«Задача Ирана - максимально истощить Израиль в войне с ХАМАС и «Хезболлой», с хуситскими племенами, а потом, как иранцы сами четко объяснили, они будут атаковать Израиль из Ливана, сектора Газа, Йемена, Сирии, Ирака и Ирана, после чего их так называемые бойцы встретятся в Тель-Авиве.

Необходимо выработать единый стратегический план с точным порядком приоритетов. Невозможно отдельно планировать операции против ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Иран превратил все в единое поле военных действий. Начинать надо с Ирана», - сказал Либерман.

Экс-министр обороны также подчеркнул, что в борьбе с прокси Ирана точечные ликвидации неэффективны: «И нужно понимать еще одну вещь. Точечные ликвидации – очень важный фактор, но этого недостаточно. Мы в прошлом ликвидировали и шейха Ясина, и Рантиси, и Ахмада Джабари – ХАМАС становился все сильнее.

То же самое с «Хезболлой». Мы ликвидировали Аббаса Мусави, и я опираюсь только на иностранные источники, а также Имада Мугнию (по тем же источникам). «Хезболла» только усиливалась.

Террористические группировки не скажу, что не могут существовать без Ирана, но в состоянии действовать без него не более, чем в четверть своей силы. Все деньги, все вооружение, знания, весь инструктаж - это все Иран.

А что мы должны ждать, пока они по нам ударят? Мы должны ждать, пока у них появится ядерный щит? Я не понимаю. После ликвидации Фуада Шукра Израиль примерно каждые полчаса выпускал по всем возможным платформам заявление, согласно которому Израиль не заинтересован в полномасштабной войне. Пусть мне кто-нибудь ответит, в чем Израиль заинтересован – в войне на истощение?

Без того, чтобы победить Иран, без того, чтобы ликвидировать ядерную программу Ирана, мы не сможем говорить о победе над ХАМАС и «Хезболлой», мы не сможем говорить о том, что ликвидировали угрозу с севера и юга.

Я не буду вдаваться в конкретные оперативные планы. Вы спрашиваете: может ли Израиль победить Иран, может ли он уничтожить его ядерную программу? Ответ - да.

Мы не сможем победить ХАМАС и «Хезболлу» до тех пор, пока в Иране царит атмосфера уверенности в своих силах. Сейчас они убеждены в своих возможностях, самоуверенны. Нельзя победить противника, пока он уверен в своих силах. Это надо сломать. И нет смысла тратить силы, время и энергию на противостояние прокси», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, какими средствами следует бороться с Ираном и стоит ли на повестке вопрос применения ядерного оружия, Либерман ответил, что еврейскому государству придется задействовать все средства в своем распоряжении: «Нам придется воспользоваться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Всеми возможностями, которые есть у нас.

В любом случае, мне очевидно, что только так мы можем выжить. Пока что кольцо вокруг нашей шеи сжимается. Его надо разорвать, пока не поздно.

Когда мы решим проблему Ирана, все остальные вопросы решатся. Представьте себе источник энергии. Вместо того, чтобы выдергивать вилку одну за другой, лучше разрушить центральный источник энергии. Вся эта ось зла опирается на Иран. «Хезболла» не возникла сама по себе, ее создали».

На вопрос журналиста: Что значит «решить вопрос Ирана? Мы же не сотрем эту страну с лица земли», экс-министр обороны сказал: «Знаете, что такое победа? Победа – это когда ни у кого нет сомнений, кто победил. Когда мы победили в Шестидневной войне, никто не сомневался в нашей победе. Аргентина воевала с Англией за Фолкленды, никто не спрашивал, кто победитель. Даже сейчас, когда шла война в Карабахе, никто не спрашивал, кто победил - Азербайджан или Армения».