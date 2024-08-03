Иран настроен серьезно
Иран, вероятно, проведет гораздо более сильную атаку, чем 13 апреля, и пересечет «красные линии» Израиля, утверждает ливанский телеканал «Аль-Маядин».
Тегеран «стремится восстановить паритет, даже если это означает тотальную войну», говорится в сообщении телеканала.
Между тем телеканал NBC приводит мнение израильского источника по поводу атаки: «Мы ожидаем, что нападение Ирана и «Хезболлы» продлится как минимум несколько дней - они попытаются измотать нас», - сообщил источник.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!