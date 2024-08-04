Сырский: «Будет больше сбитых российских самолетов»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал получение Украиной истребителей F-16.
«F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города», - сказал Сырский.
Главком ВСУ поблагодарил за предоставленные самолеты западных союзников Украины, а также всех, кто помог их получению, добавив, что эффективное применение современных самолетов — это сохранение жизни украинских военнослужащих.