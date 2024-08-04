Украинские F-16 получили новейшие средства защиты

Украине передали бывшие датские F-16 со всеми улучшениями, которые можно ожидать. Плюс на них было установлено дополнительное оборудование, которое может быть очень полезным для потрепанных войной украинских ВВС, пишет Forbes.

Как отмечает издание, судя по обнародованным снимкам, украинские F-16 оснащены управляемыми ракетами AIM-9 с инфракрасным наведением и управляемыми по радиолокационному излучению AIM-120, что подчеркивает возможную роль F-16 в противовоздушной обороне.

Журналисты издания также обратили внимание на пилоны ракет. "Пилоны в средней части крыла включают встроенные средства самообороны — критически важные системы для истребителей, действующих в опасном воздушном пространстве. И для ясности: сейчас нет воздушного пространства в мире более опасного, чем над Украиной", - отметило издание.

Эти средства защиты включают интегрированную систему распределения пилонов и интегрированную систему электронной борьбы пилонов: PIDS и ECIPS. Оба производятся совместно израильской фирмой Elbit и партнером Terma в Дании. Европейские операторы F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и пылающие ракеты, чтобы обмануть приближающиеся зенитные ракеты с радиолокационным и инфракрасным наведением. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняющую активные отражатели и ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для запуска пассивной защиты.

Вместе PIDS и ECIPS обеспечивают F-16 комплексную защиту от широкого спектра вражеских ракет. Для украинских ВВС эти средства самообороны удовлетворяют насущную потребность.

"Неизбежно, что оккупанты собьют некоторые, возможно, многие, F-16. Но PIDS и ECIPS могут отсрочить эти потери и спасти жизни пилотов", - констатировало издание.

"Насколько эффективными будут PIDS и ECIPS, во многом зависит от того, как украинцы развернут свои F-16. Если истребители в основном будут выполнять миссии ПВО в глубине украинской территории, им, возможно, придется иметь дело только с самыми дальнобойными российскими ракетами. Но если F-16 будут выполнять много миссий по атаке наземных целей прямо над линией фронта, они столкнутся с гораздо более сильным огнем противника", - отметило издание.