Мощный удар по российскому аэродрому
Серия мощных ударов нанесена по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области России, пишут российские телеграм-каналы.
В ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.
Вслед за этим начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине удалось оттянуть атаку России, ударив по аэродромам.
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