Мощный удар по российскому аэродрому

Серия мощных ударов нанесена по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области России, пишут российские телеграм-каналы.

В ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вслед за этим начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине удалось оттянуть атаку России, ударив по аэродромам. 