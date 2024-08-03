Мали разрывает дипотношения с Украиной
Правительство переходного периода Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной, следует из заявления малийских властей, опубликованных порталом aBamaco.
Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне боевиков ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины «нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма».