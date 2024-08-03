Россия защищает британцев от полицейского произвола

Москва призывает Лондон «воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношение протестующих», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшуюся волну протестов в Британии.

«Мы часто слышим из Британии беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в подавлении инакомыслия и цензуры, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека.

Однако в данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», - сказала Захарова.